Михаил Зыгарь

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы воссоздать реальность, которая существовала 100 лет назад. Мы представили, что было бы, если бы в то время был интернет и люди сидели в социальных сетях. Получилась виртуальная реальность, созданная посредством симулятора социальных сетей. Такой интернет столетней давности.

Мы решили подавать историю под видом соцсетей, потому что к ним привыкли все пользователи. Это понятный, удобный и интересный жанр. Люди узнают из лент новости из жизни своих друзей или важных для них людей. Мы хотим добиться такого же эффекта — чтобы люди каждый день следили за жизнью уже знакомых им героев.

1917 год был выбран по нескольким причинам. Во-первых, из-за круглой даты. Во-вторых, потому что это самый важный период в истории России XX века. Мне кажется, все, что происходило с нами в XX веке и происходит сейчас, — это последствие событий 1917 года. Кроме того, этот год стал апогеем развития нашей страны: на этот период пришелся пик развития русской культуры, литературы, театрального искусства и российского общества. Думаю, что в это время жили самые известные русские люди в мире; они ходили по одним и тем же улицам, встречались и творили.

Многие из наших героев — знаменитости: звезды Серебряного века, великие художники, актеры МХАТа, танцоры балета, известные во всем мире политики. При выборе героев мы ориентировались прежде всего не на громкие имена, хотя и на них в том числе, а на доступность источников и их увлекательность. Старались взять все, что было возможно найти. Нам удалось отобрать для проекта не только узнаваемых персонажей, но и простых людей. Получилось примерно 1 500 героев.

Мы используем только аутентичные источники, сокращая некоторые из них для легкого чтения, но ничего не дописывая от себя. Часть этих источников открыта, другую можно найти только в архивах. Нам потребовался год и большая команда, чтобы обработать все дневники, письма и воспоминания. Каждый день мы будем обновлять ленту событий так, чтобы можно было следить в реальном времени за происходившим сто лет назад.