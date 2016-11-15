КомментарийМихаил Зыгарь — о том, как устроен проект «1917. Свободная история»
Главный редактор нового исторического ресурса рассуждает о литературе будущего и популяризации истории
В понедельник, 14 ноября, заработал проект «1917. Свободная история» бывшего главного редактора телеканала «Дождь», автора книги «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря. Помимо него, в течение года над проектом работали более 100 журналистов и историков, в том числе участвовавший в запуске проекта The Question журналист Сима Ореханов, создатель «Страдающего Средневековья» Юрий Сапрыкин-младший и журналист Андрей Борзенко.
По словам создателей проекта, «1917. Свободная история» — это возможность «узнать историю 1917 года от современников и главных героев событий самого важного года в истории России XX века». Каждый день на сайте появляются обновления из жизни известных личностей — императора Николая II, оперного певца Федора Шаляпина, поэтессы Анны Ахматовой и других ключевых деятелей эпохи. Все подается в формате, схожем с новостной лентой в Facebook: короткие посты, прямые трансляции, видео и фотографии. Основа контента — письма, дневники и воспоминания очевидцев, слегка адаптированные для простоты чтения.
Проект уже успел получить неоднозначную оценку. Пока одни восторгаются идеей, другие говорят, что в ней нет ничего нового. The Village узнал у главного редактора «1917. Свободная история» Михаила Зыгаря, зачем нужен новый ресурс и какие цели преследуют его создатели.
Михаил Зыгарь
автор идеи, основатель и главный редактор «1917. Свободная история»
Цель нашего проекта заключается в том, чтобы воссоздать реальность, которая существовала 100 лет назад. Мы представили, что было бы, если бы в то время был интернет и люди сидели в социальных сетях. Получилась виртуальная реальность, созданная посредством симулятора социальных сетей. Такой интернет столетней давности.
Мы решили подавать историю под видом соцсетей, потому что к ним привыкли все пользователи. Это понятный, удобный и интересный жанр. Люди узнают из лент новости из жизни своих друзей или важных для них людей. Мы хотим добиться такого же эффекта — чтобы люди каждый день следили за жизнью уже знакомых им героев.
1917 год был выбран по нескольким причинам. Во-первых, из-за круглой даты. Во-вторых, потому что это самый важный период в истории России XX века. Мне кажется, все, что происходило с нами в XX веке и происходит сейчас, — это последствие событий 1917 года. Кроме того, этот год стал апогеем развития нашей страны: на этот период пришелся пик развития русской культуры, литературы, театрального искусства и российского общества. Думаю, что в это время жили самые известные русские люди в мире; они ходили по одним и тем же улицам, встречались и творили.
Многие из наших героев — знаменитости: звезды Серебряного века, великие художники, актеры МХАТа, танцоры балета, известные во всем мире политики. При выборе героев мы ориентировались прежде всего не на громкие имена, хотя и на них в том числе, а на доступность источников и их увлекательность. Старались взять все, что было возможно найти. Нам удалось отобрать для проекта не только узнаваемых персонажей, но и простых людей. Получилось примерно 1 500 героев.
Мы используем только аутентичные источники, сокращая некоторые из них для легкого чтения, но ничего не дописывая от себя. Часть этих источников открыта, другую можно найти только в архивах. Нам потребовался год и большая команда, чтобы обработать все дневники, письма и воспоминания. Каждый день мы будем обновлять ленту событий так, чтобы можно было следить в реальном времени за происходившим сто лет назад.
Конечно, и до нас предпринимались попытки восстановить историю день за днем, как и историю одного года. Но я точно знаю, что мы первые, кто не просто воспроизвел сюжеты из прошлого, но и позволил читателю посмотреть на мир глазами героя, прочувствовать, как себя ощущали люди, находящиеся внутри событий и не знавшие, чем все закончится. Мне кажется, у нас получилось создать до этого не существовавший жанр. Это жанр литературы будущего, а может даже, на стыке литературы, театра, современного искусства и технологий.
Поскольку я очень верю в этот жанр, то, скорее всего, мы продолжим осваивать его на примере других этапов и стран после окончания «1917. Свободная история». Пока мы планируем закончить проект в январе 2018 года. Не исключаю, что мы можем передумать и продолжить реализовывать его в другом виде.
На сайте будут представлены различные форматы. К примеру, в день запуска мы провели онлайн-трансляцию первого заседания Государственной думы, которое запомнилось скандальным выступлением лидера думской оппозиции Павла Милюкова. Также будут привычные всем текстовые записи, видео и множество онлайн-мероприятий. Например, на этой неделе пройдет главное культурное событие 1916 года — открытие выставки объединения художников «Бубновый валет». Пользователи смогут посмотреть все картины, узнать, что думали авторы и критики, как отреагировала культурная общественность.
Мы анонсируем известные заранее мероприятия, чтобы читатели смогли запланировать их посещение. К примеру, в четверг пройдет тайная свадьба сестры императора княгини Ольги. Но есть и события, которые происходят спонтанно, например катаклизмы или убийства. О них мы не предупреждаем, но транслируем в прямом эфире.
Кроме того, у нас есть интерактивные механизмы, которые дают человеку возможность пообщаться с кем-то из героев. На запуске на вопросы пользователей у нас отвечает самый популярный российский персонаж столетней давности — влиятельный проповедник Григорий Распутин. По сути это чат-бот, который оперирует исключительно фразами Распутина.
Мне кажется, люди будут выбирать любимых персонажей и следить за тем, как развивается их жизнь. У некоторых она очень бурная. Например, Лев Гумилев не пишет с фронта своей жене Анне Ахматовой, общаясь только со своей возлюбленной Ларисой Рейснер. Из-за этого поэтесса очень страдает, и назревает настоящая драма. Таких сюжетных линий очень много. И за ними интересно следить, поэтому я точно знаю, что мы не столкнемся с дефицитом контента.
Наша цель — популяризировать историю. Нам хочется, чтобы люди видели в ней не какую-то скучную дисциплину, совершенно оторванную от реальности и не имеющую к ним прямого отношения. Наоборот, мы хотим показать, что история — это и есть жизнь. Это такие же люди, как и мы. И история объясняет многое не только про то, что случилось, но и про нас самих. У каждого есть возможность понять, что он сталкивается с теми же проблемами и мыслями, с какими сталкивался человек, писавший в свой дневник сто лет назад.
Обложка: Карл Андреевич Фишер/ wikimedia.org
КомментарииПодписаться