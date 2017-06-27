В четверг, 29 июня, в московской «Галерее А3» откроется выставка студентов и выпускников арт-школ «Сходства/повторы». Об этом сообщается на сайте галереи.

«Художники собирают повторы и сходства, обнаруженные в повседневном окружении или в ходе наблюдений за собой. На выставке мы представляем пространство, в котором эти мотивы образуют серию очных ставок: авторы создают портреты своих преследователей в попытке расколдовать их образы, попутно приглашая зрителя распознать случайность или закономерность за составленными цепочками повторов и подобий», — говорится в сообщении.

Свои работы на выставке представят студенты и выпускники Школы имени Родченко, «Базы», Института проблем современного искусства, Британской высшей школы дизайна и «Свободных мастерских». Куратором выступила художница, теоретик искусства и участница арт-группы «Маргаритки» Ольга Дерюгина.

Участники: Андрей Режет, Валентина Васильева, Мария Покровская, Дмитрий Фиалковский, Ксения Галыга, Иван Петрокович, Денис Тихомиров, Денис Кошкарев, Евгения Боневерт, Марианна Мангилева, Галина Леонова, София Асташова, Александр Баталов, Ева Шорина и Иван Каданер.

Выставка продлится до 9 июля.