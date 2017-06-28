15 июля на «Винзаводе» состоится шестой фестиваль современного искусства «Форма», который объединит несколько музыкальных, а также театральную и арт-программы. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Музыкальная составляющая представлена двумя направлениями — гитарным и электронным. На первой сцене выступят музыканты новой русской волны: «Буерак», «Кружок», «Казускома», Vice Versa, Sonic Death, Pale Crow, slackers и другие. Электронную же сцену в Большом винохранилище 1856 года постройки отдадут под звуковые инсталляции, которые будут чередоваться с перформансами и выступлениями театральных трупп. В программе заявлены Buttechno, Long Arm, Molodoy Chelovek, Мария Теряева, Obgon, Philipp Gorbachev, Zoya Zerkalski (Dasha Redkina) и другие. Специальным гостем фестиваля станет Антоха МС. Также запланирован шоукейс барабанщиков.

Видео с фестиваля «Форма» в 2016 году

Театральная программа посвящена теме соучастия и работе с пространством. Среди заявленных режиссеров значатся Юрий Муравицкий, Виталий Боровик, Всеволод Лисовский, Вася Березин, Донатас Грудович, Валерий Караваев, Алина Насибулина и другие.

Куратором арт-программы выступает сооснователь и участник «Общества Радек» Петр Быстров. Партнером программы выступил «Варочный цех». Среди участников фестиваля значатся Дмитрий Гутов, Олег Кулик, WeldQueen, Alterazioni Video, выпускники курсов Елены Ковылиной и Лизы Морозовой из школы PYRFYR и другие художники.

Центральной темой фестиваля станет «Обмен опытом». «Современный перформанс мультидисциплинарен, однако художник — не универсальный солдат. В советское время было распространено понятие “цех”: график, монументалист, декоратор представляли разные цеха. Сегодня мы расширяем территорию цеховой культуры — это перформеры-сварщики, разнорабочие, атлеты, которые тоже будут участвовать в программе. Перед ними будет поставлена задача выхода за границы удобного существования, изменение контекста, работа с новой аудиторией, непривычное использование обыденных вещей», — уточняет концепцию Петр Быстров.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте. Пока цена составляет тысячу рублей за человека. В день мероприятия она увеличится до 2 тысяч рублей.