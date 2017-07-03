Сеть кинотеатров «Москино» с 16 июля по 27 августа запустит проект летних экспериментальных кинотеатров. Площадками станут «Хлебозавод № 9», Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек и Дворец пионеров. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Здесь будут показывать советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: «Время, вперед!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черемушки». Транслировать фильмы, снятые на пленку, планируют на кинооборудовании прошлого века.

Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре, от проекта «Москва глазами инженера». Все сеансы бесплатны, чтобы попасть на них, нужно будет зарегистрироваться на сайте «Москино».

Место Что Время

Котельная «Хлебозавода № 9» Здесь пройдет показ фильма режиссера Михаила Швейцера «Время, вперед!». Также для участников показа проведут экскурсию по хлебозаводу. 16 июля в 18:00

Крыша Дома Наркомфина Здесь зрителям покажут фильм Андрея Смирнова «Верой и правдой». Посетителей ждет прогулка вокруг Дома Наркомфина и рассказ о его истории и массовом строительстве в СССР. 30 июля в 20:00

Двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек Здесь на экране появится музыкальная комедия «Черемушки». В рамках показа также пройдет экскурсия по микрорайону с рассказом о жилищном эксперименте 1950-х годов. 6 августа в 20:00

Дворец пионеров на Воробьевых горах Дворец является памятником советского поствоенного модернизма. Здесь покажут фильм режиссера Сергея Герасимова «Любить человека». Точное место кинопоказа выберут позднее. Перед началом прочтут лекцию о строительных экспериментах в Москве в XX веке. 22 августа в 19:00