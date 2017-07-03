Недалеко от Старого Арбата открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket. Об этом The Village рассказали представители магазина.

Vinylmarket

Здесь можно купить пластинки, включенные в топ-100 записей на виниле по версии сайта discogs.com, составляющие топ-500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone, пластинки возрастом более 20 лет, которые до настоящего времени сохранились в фабричном виде (sealed), раритетные издания, обладающие коллекционной ценностью.

Виниловые пластинки, входящие в топовые списки, представлены в нескольких изданиях: от первых, оригинальных прессов до более поздних переизданий из разных стран. Поэтому цена на них варьируется. По словам представителей магазина, около 50 % пластинок стоzт дешевле 1 000 рублей, а 25 % — не дороже 500 рублей. Кроме этого, в отделе «Распродажа» всегда есть несколько сотен пластинок по цене 30 рублей.

Также в магазине можно помыть пластинки с помощью аппаратуры американской компании Klaudio и выправить гнутые пластинки на японской установке ORB DF-01i.