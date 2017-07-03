В Музее Вадима Сидура на Новогиреевской улице 13 июля пройдет концерт тихой музыки Silent Music Consort. Об этом The Village сообщили в пресс-службе московского «Манежа».

«Участники концерта/перформанса руководствуются одной, двумя или несколькими стратегиями, организуя композицию в реальном времени», — заявили в пресс-службе.

В концерте примут участие 23 музыканта, в том числе композитор Дмитрий Бурцев, участник групп The Same и «Хтоническая утрата» Кирилл Широков, гитаристы Алексей Чичилин и Борис Лесной. Вход — 100 рублей. Билеты можно купить в кассе музея и на сайте Voxxter.