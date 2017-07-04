В центре творческих индустрий «Фабрика» 22 сентября откроется выставка «The Opposing Shore / Противостоящий берег», которая «стремится раскрыть неоднозначную природу границ». Об этом The Village сообщили организаторы выставки.

Свои работы — видео, фотографии, скульптуры и инсталляции — на ней представят: Клеман Кожитор, Бади Даллул и Реми Дюпра из Франции, Йонас Фишер из Германии, Аслан Гайсумов из Чечни, Никита Кадан с Украины, Йоанна Неофиту с Кипра, Шанталь Пеньялоса из Мексики, Джон Смит из Великобритании, Диана Тамане из Латвии, Мари Вуанье из Франции.

«Вместо радостного восхваления „мира без границ“ и анализа их открытости, проект „Противостоящий берег“ стремится раскрыть неоднозначную природу границ», — рассказали организаторы.

Кураторы — Кивели Маврокордопулу и Саша Певак. Выставка продлится до 20 октября. Вход — свободный.