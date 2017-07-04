На берегу Школьного озера в Зеленограде пройдет второй молодежный фестиваль FunDay. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

В программе — восьмичасовой танцевально-музыкальный марафон в стиле фанка и хип-хопа, а также занятия по хендмейду и живописи, художественная фотосессия, гаражная распродажа и лектории. Кроме того, на фестивале можно посетить йога- и фитнес-клубы, площадки бойцовского клуба «Олимп» и мотошколу.

Мероприятие состоится 9 июля с 12:00 до 20:00.