В парке Горького 15 и 16 июля состоится фестиваль японской культуры J-Fest Summer 2017. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

J-Fest Summer 2017 — это вариация на тему традиционных фестивалей «Нацу Мацури», которые проводят по всей Японии с июля по август. «Во время праздника улицы украшают фонариками, готовят особое меню, надевают юката — традиционные летние кимоно, массовые гулянья сопровождаются национальными танцами — бон-одори», — сказано в пресс-релизе к мероприятию.

В программе фестиваля — более 100 лекций, мастер-классов, конкурсов и кинопоказов. В частности, на занятиях по боевым искусствам можно будет освоить такие направления боя, как меч ниндзя, рукопашный бой (кэмпо-карате), борцовская техника (тайдзюцу нинпо) и парные дубинки (явара-дзё).

На мастер-классе по гончарному искусству посетителей научат изготавливать тяван — чашу для японской чайной церемонии, а на уроках рукоделия гости создадут из шелка кукол, украшения и аксессуары для дома.

На фестиваль также пригласили группу японских барабанщиков Aska-Gumi. На мастер-классе артисты научат гостей отбивать ритмы на больших барабанах.

Фестиваль пройдет в парке Горького на площади Искусств перед музеем «Гараж». Начало в субботу — в 12:00, в воскресенье — в 11:30. Вход свободный. Полную программу фестиваля можно узнать по ссылке.