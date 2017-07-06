В летнем кинотеатре парка «Музеон» с 17 июля по 9 августа пройдет бесплатный лекторий «Российская популярная музыка: ревизия 2017». Об этом The Village сообщили в пресс-службе дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства, которая организовывает мероприятие.

«Известные журналисты, продюсеры, музыканты, промоутеры рассмотрят жанры, течения и веяния музыкальной российской действительности сквозь призму времени, чтобы в конечном итоге попытаться ответить на вопрос „Что ждет нашу музыку дальше?“», — рассказали в пресс-службе.

Свои лекции проведут журналисты Борис Барабанов, Александр Горбачев, Максим Семеляк, Андрей Никитин, Юрий Сапрыкин, Максим Динкевич, Илья Воронин, Илья Зинин, преподаватель Артем Рондарев и промоутер Степан Казарьян.

Ознакомиться с расписанием лектория можно на сайте. Вход на лекции — свободный по регистрации.