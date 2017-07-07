С 12 по 14 октября в Иннополисе в Республике Татарстан состоится первая Молодежная архитектурная биеннале, в которой смогут принять участие архитекторы со всей России. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

«Главную задачу биеннале я вижу в том, чтобы помочь молодым архитекторам проявить себя и одновременно обратить внимание региональных властей на самых перспективных из них. Мы предлагаем участникам ответить на вопрос: какой должна быть среда наших городов для того, чтобы в них хотелось приезжать, чтобы в них было комфортно жить и работать», — сказал куратор биеннале Сергей Чобан.

В рамках биеннале архитекторы покажут 30 проектов по созданию комфортной городской среды. Отбор будет проходить в два этапа: до 16 июля на официальном сайте биеннале идет прием заявок на участие с эссе и портфолио из 3-5 реализованных или нереализованных проектов, созданных участником либо самостоятельно, либо в авторском коллективе с указанием роли проекте.

На втором этапе, после сбора заявок куратор выберет 30 финалистов, конкурсное задание которых будет максимально приближено к практическим задачам: разработать проект многофункционального квартала, ограниченного 4 улицами со свободной планировкой.

Участвовать в биеннале могут молодые архитекторы до 35 лет (включительно) независимо от гражданства и места жительства, с образованием не ниже степени бакалавра и связывающие свою проектную деятельность с Россией.

Лучшие проекты биеннале отметят золотым, серебряным и бронзовым призами. Победителей выберет международное жюри.

Узнать более подробную информацию о биеннале, а также подать заявку на участие можно здесь.