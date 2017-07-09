За несколько дней до премьеры, которая должна была состояться 11 июля, Большой театр отменил показ спектакля «Нуреев», над которым работали режиссер Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Директор театра Владимир Урин заявил, что балет не готов, сославшись на недостаток репетиций, и подчеркнул, что решение принималось вместе с постановщиками. Впоследствии Серебренников опроверг это заявление. По его словам, перенос спектакля на следующий сезон — «это решение театра».

The Village собрал фото и видео с финального прогона спектакля об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна.

Публикация от Vladislav Lantratov (@vladislavlantratov) Июл 8 2017 в 3:55 PDT

Публикация от Bolshoi ballet. (@borisenkova_vera) Июл 8 2017 в 1:39 PDT

Публикация от Bolshoi ballet. (@borisenkova_vera) Июл 8 2017 в 2:03 PDT

Публикация от Александр Войтюк (@alexdancervoit) Июл 8 2017 в 1:14 PDT

Публикация от Anna Okuneva (@call_me_perch) Июл 8 2017 в 12:49 PDT

Публикация от DIM (@dim_man) Июл 8 2017 в 1:00 PDT

Публикация от Vladislav Lantratov (@vladislavlantratov) Июл 8 2017 в 2:25 PDT

Публикация от DIM (@dim_man) Июл 8 2017 в 2:44 PDT

Ранее The Village рассказывал, каким нападкам подвергался «Гоголь-центр» после того, как его художественным руководителем стал Кирилл Серебренников.