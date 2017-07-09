Финальный прогон отмененного балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова
За несколько дней до премьеры, которая должна была состояться 11 июля, Большой театр отменил показ спектакля «Нуреев», над которым работали режиссер Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Директор театра Владимир Урин заявил, что балет не готов, сославшись на недостаток репетиций, и подчеркнул, что решение принималось вместе с постановщиками. Впоследствии Серебренников опроверг это заявление. По его словам, перенос спектакля на следующий сезон — «это решение театра».
The Village собрал фото и видео с финального прогона спектакля об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна.
Ранее The Village рассказывал, каким нападкам подвергался «Гоголь-центр» после того, как его художественным руководителем стал Кирилл Серебренников.
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