Самые популярные треки лета-2017
Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие треки чаще всего слушали россияне летом 2017 года. The Village публикует топ-10 наиболее популярных композиций.
Композиция
Исполнитель
«Shape of You»
Ed Sheeran
«Despacito»
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
«Way Down We Go»
Kaleo
«По волнам»
Burito
«Believer»
Imagine Dragons
«Неделимы»
Artik & Asti
«Случайная»
Loboda
«Be Mine»
Ofenbach
«Attention»
Charlie Puth
«No Lie»
Sean Paul
Список популярных песен в Москве в целом совпадает с общероссийским. Отличие в том, что на десятой строчке рейтинга трек C-Boo «Never Go Away».
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