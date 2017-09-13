Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие треки чаще всего слушали россияне летом 2017 года. The Village публикует топ-10 наиболее популярных композиций.

Композиция

Исполнитель

«Shape of You»

Ed Sheeran

«Despacito»

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

«Way Down We Go»

Kaleo

«По волнам»

Burito

«Believer»

Imagine Dragons

«Неделимы»

Artik & Asti

«Случайная»

Loboda

«Be Mine»

Ofenbach

«Attention»

Charlie Puth

«No Lie»

Sean Paul

Список популярных песен в Москве в целом совпадает с общероссийским. Отличие в том, что на десятой строчке рейтинга трек C-Boo «Never Go Away».