Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие треки чаще всего слушали россияне летом 2017 года. The Village публикует топ-10 наиболее популярных композиций.

Композиция Исполнитель

«Shape of You» Ed Sheeran

«Despacito» Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

«Way Down We Go» Kaleo

«По волнам» Burito

«Believer» Imagine Dragons

«Неделимы» Artik & Asti

«Случайная» Loboda

«Be Mine» Ofenbach

«Attention» Charlie Puth

«No Lie» Sean Paul

Список популярных песен в Москве в целом совпадает с общероссийским. Отличие в том, что на десятой строчке рейтинга трек C-Boo «Never Go Away».