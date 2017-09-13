В среду, 13 сентября, в Центральном доме кинематографистов открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок». Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Фестиваль проведут 13–21 сентября на теплоходе, который следует по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Петрозаводск — Валаам — Санкт-Петербург. В конкурсной программе — 140 фильмов из 36 стран.

«Мы получили 972 фильма из 54 стран мира. Ни одна из этих работ не осталась без внимания. И в результате в конкурсную программу „Крок-2017“ было отобрано 140 фильмов (36 стран)», — говорится в сообщении.

20 сентября фестиваль закроется в здании открытой киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. На церемонии закрытия наградят лучшие фильмы и режиссеры.