На территории дизайн-завода «Флакон» в преддверии Всемирного дня борьбы с тромбозом пройдет акция ChairXChange против сидячего образа жизни. Об этом The Village сообщили организаторы.

Участникам мероприятия предлагается отдать свой старый стул и получить взамен браслет — пропуск на мастер-классы, а также подарки от фитнес-клубов, танцевальных школ и спортивных магазинов. Из собранной мебели арт-группа «Варенъйе Организм» создаст инсталляцию, символизирующую отказ от сидячего образа жизни.

Стулья можно передать до 6 октября в шоуруме сервиса Svalka.me в Танковом проезде, 4, строение 32, или привезти 7 октября на «Флакон», где с 11:00 до 19:00 пройдут мастер-классы, в том числе тренировка под руководством Адама — участника проекта «Танцы на ТНТ».

Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте TimePad.

Малоподвижный образ жизни — один из главных факторов риска тромбоза, следствием которого могут стать инсульты и инфаркты. Всемирная организация здравоохранения рекомендует двигаться не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе или не менее 75 минут в неделю в интенсивном темпе.