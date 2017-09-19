На ВДНХ пройдет цикл встреч с профессиональными путешественниками-фотографами. Об этом The Village сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Первым гостем проекта станет Александр Лыскин, который выступит с лекцией «Россия. Высокий полет» 23 сентября в 15:00. А во время двух октябрьских встреч Николай Разуваев и Леонид Круглов поделятся советами по профессиональной съемке в экстремальных условиях.

Серия встреч состоится в павильоне № 57 и завершится 22 октября. Предварительно зарегистрироваться на бесплатные лекции можно на сайте TimePad.