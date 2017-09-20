TBRG Open Fest объявил список участников фестиваля, который пройдет 30 сентября в Tesla.Place.

Хедлайнерами станут рэпер Скриптонит и Major Lazer, которые представят лайв-премьеру совместного трека. Кроме того, на мероприятии выступят представитель лондонского грайма AJ Tracey, хип-хоп-исполнитель Tommy Cash и Mount Kimbie. Среди отечественных исполнителей — МС Obladaet , дуэт «Мальбэк», рэпер Markul и Meep. В рамках спецпроекта сайта The Flow отдельной лайв-коллаборацией выступят DJ Nik One и рэпер Bumble Beez.

Также организаторы обещают различные активности, например, скейт-парк и зону фуд-корта.

Билеты на фестиваль можно купить здесь.

Источник: организаторы TBRG One Fest