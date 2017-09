Образовательный проект Политехнического музея — VII фестиваль кино о науке и технологиях «360°» пройдет в Москве с 20 по 29 октября.

В программе — показы кино о дронах, робототехнике, людях, которые меняют мир с помощью технологий, а также дискуссии ученых, экспертов и популяризаторов науки, выступления киноут-спикеров. Первой картиной, которую увидят гости 20 октября в «Каро 11 Октябрь», станет фильм AlphaGo.

В конкурсную программу вошли в том числе картины: Amateurs in Space, Chasing Coral, The Farthest, Food Evolution, Let there be Light, Photon, Pre–Crime, Unseen Enemy.

Площадками для проведения фестиваля выбраны «Каро 11 Октябрь», Центр документального кино, Мультимедия Арт Музей, «Яндекс» и «Ленинка».

Полную программу мероприятий организаторы опубликуют позже.

Источник: организаторы «360°»