В пятницу, 23 сентября, и воскресенье, 24 сентября, в Москве пройдет празднование двухлетия благотворительных проектов «Свалка» и «Дебошь». Об этом The Village рассказали представители проектов.

«Специально в честь этого события будет проходить 36-часовой фестиваль еды и самая масштабная барахолка столицы. В этом году праздник пройдет на площадке проектов, где по всему периметру соберутся более 50 участников, которые представят гостям все разнообразие гастрономии. Сами гости смогут попробовать себя в роли мировых шеф-поваров», — рассказали организаторы мероприятия.

Также в рамках праздника состоятся концерты, показы фильмов, вечеринка и мероприятия для детей. 70 % прибыли перечислят в благотворительный фонд «Добро Mail.ru».

Вход — бесплатный, нужна регистрация. С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.