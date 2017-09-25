В Москве начался международный фестиваль современного танца DanceInversion, который продлится до 3 декабря.

Мероприятия пройдут на площадках в Большом театре (историческая и новая сцены), Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-Опере» и Театре наций. В этом году фестиваль приурочен к 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.

В программе смотра — «Красавица» Балета Монте-Карло, премьера «Щелкунчика» из Цюриха, «Лебединое озеро» из Ирландии и другие постановки.

Впервые на фестивале выступят Швейцария, Ирландия и Куба.

Источник: ТАСС