Научный концерт «Музыка цветов» состоится 8 октября в Большом зале Московской консерватории
8 октября в Большом зале Московской консерватории состоится научный концерт «Музыка цветов».
На концерте сыграют произведения классической музыки, посвященные цветам. Гости мероприятия услышат произведения Пуччини, Скотта, Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Сибелиуса, Штрауса и Равеля.
На научном концерте выступят оперные артисты: баритон Андрей Батуркин и меццо-сопрано Лариса Костюк, сопрано Вера Кононова, а также камерный ансамбль солистов Большого театра «Двенадцать».
Помимо этого, в рамках концерта состоится «Цветочная лекция».
Концерт начнется в 19:00. Билеты на мероприятие можно купить здесь.
Источник: пресс-служба ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»
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