8 октября в Большом зале Московской консерватории состоится научный концерт «Музыка цветов».

На концерте сыграют произведения классической музыки, посвященные цветам. Гости мероприятия услышат произведения Пуччини, Скотта, Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Сибелиуса, Штрауса и Равеля.

На научном концерте выступят оперные артисты: баритон Андрей Батуркин и меццо-сопрано Лариса Костюк, сопрано Вера Кононова, а также камерный ансамбль солистов Большого театра «Двенадцать».

Помимо этого, в рамках концерта состоится «Цветочная лекция».

Концерт начнется в 19:00. Билеты на мероприятие можно купить здесь.

Источник: пресс-служба ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»