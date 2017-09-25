В среду, 27 сентября, в Музее советских игровых автоматов начнется курс «Что делать с видеоиграми?», который прочитают молодые ученые из МГУ и РГГУ Леонид Мойжес, Александр Ветушинский, Максим Подвальный, Алексей Салин и Егор Соколов.

«Видеоигры сегодня открывают безграничные возможности, с их помощью можно построить стройную философскую концепцию, воплотив ее не в словах, а в алгоритмах. Можно заставить людей платить кучу денег за самые идиотские действия, какие только можно представить. Рассказывать умопомрачительные истории о вере, надежде и любви. Устанавливать гендерные, расовые и прочие различия. Об этом мы и будем говорить на нашем курсе», — рассказал Салин.

До этого курс проводился только для студентов МГУ.

Темы курса: «Видеоигры и политика», «Любовь в RPG», «Расовая идентичность и видеоигры», «Насилие и секс», «Религия в компьютерных играх» и другие. Первую лекцию — «Визуальные генеалогии видеоигр» — прочитает специалист по исследованию современного материализма Александр Ветушинский.

Лекции будут проходить каждую среду в 21:00. Вход — бесплатный, нужна регистрация.