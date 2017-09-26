С 1 по 9 октября в семи кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Ефремова. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера.

Так, 1 октября в «Искре» состоится показ фильма Виталия Мельникова «Здравствуй и прощай»; 2 октября в «Вымпеле» покажут кинокартину Ролана Быкова «Айболит-66», а в кинотеатрах «Спутник» и «Березка» можно будет посмотреть «Испытательный срок» Владимира Герасимова.

Еще две работы с участием Олега Ефремова зрители увидят 4 и 9 октября в «Спутнике». 4 октября посетителям покажут фильм «Командировка», а 9 октября ретроспектива завершится экранизацией сказки «Король-олень».

C полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы