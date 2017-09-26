В рамках подготовки к фестивалю Days of Contemporary Art состоится серия открытых лекций Doca-Talk. Встречи будут проходить до открытия фестиваля в апреле 2018 года.

В ходе лекций художники, арт-критики и кураторы расскажут о своем опыте, о месте художника в современном мире, а также об актуальных тенденциях в искусстве.

Первую лекцию проведет художник и историк искусства Дмитрий Гутов. На встрече он расскажет о своих взглядах на искусство, своем творческом пути и секретах успеха на арт-рынке.

На счету Гутова более 30 персональных и 150 коллективных выставок. Работы художника есть в собраниях Центра современного искусства Луиджи Печи в Прато и Центра Помпиду в Париже, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГЦСИ, ММСИ, в коллекциях Merrill Lynch и Daimler, а также выставлялись в Музее Гуггенхайма и Лувре.

Встреча состоится 5 октября в 13:00 на базе факультета дизайна ИГУМО по адресу: Москва, улица Верхняя Первомайская, дом 53. Вход свободный, но нужна регистрация.

Источник: пресс-службе Doca