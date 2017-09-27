14 декабря в Государственной галерее на Солянке в Москве состоится выставка «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников».

Одна из центральных тем в творчестве Миядзаки — отношения человека и природы. «Москвичи познакомятся с мировоззрением Миядзаки через четыре природных элемента — воздух, воду, землю и огонь, а также ключевой элемент японского мировосприятия — пустоту», — рассказали в пресс-службе галереи.

В экспозицию вошли эскизы и мультфильмы аниматора, различные артефакты, а также работы современных японских художников.

Кроме того, организаторы выставки запланировали специальную программу для детей и взрослых. Она будет посвящена японской культуре. Участников программы научат создавать икебану, рисовать мангу и устраивать чайную церемонию.

Более подробную информацию о выставке можно узнать здесь.

Источник: Colta.ru