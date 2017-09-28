На станции метро «Выставочная» установят мобильный планетарий, в котором с 3 по 10 октября покажут научно-популярные фильмы о космосе.

Установка купола приурочена ко Всемирной неделе космоса, которую ежегодно отмечают с 1999 года.

Бесплатно посетить планетарий можно ежедневно с 10:00 до 18:00. Продолжительность сеанса составит 9–26 минут. Зал рассчитан на 15 человек.

С расписанием показов и программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: портал мэрии Москвы