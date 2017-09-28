В парке «Сокольники» 7 октября пройдет «Супергеройский забег».

Его участники должны быть одеты в костюмы Супермена, Бэтмена, Человека-паука и других персонажей. Дистанция забега составляет пять километров. Всем участникам выдадут набор спортсмена и стикер с чипом, который расскажет о результатах.

На финише участникам дадут сертификаты о прохождении забега. Все бегуны должны быть старше 16 лет. Участие — бесплатное, нужна регистрация.