Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в Москве 30 стоек с дорожными знаками со смещенным креплением, которые сэкономят место на узких улицах.

В организации пояснили, что такие таблички будут крепиться не посередине, а по бокам от стойки, напоминая форму флажка. Их можно устанавливать вплотную к стенам зданий для экономии места на узких улицах и комфортного перемещения пешеходов.

Такие знаки появились, в частности, на улице Тимура Фрунзе, а также в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках.

Кроме того, в рамках эксперимента в полтора раза уменьшили знаки «Остановка запрещена», «Парковка» и другие. В ЦОДД рассказали, что такое решение позволит размещать на одной стойке сразу несколько указателей.

Источник: ТАСС