В Музее космонавтики и в мемориальном доме-музее академика Королева с 4 по 10 октября пройдут встречи с космонавтами.

Мероприятия пройдут в рамках Всемирной недели космоса, посвященной 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Так, в музее космонавтики 6 октября гости познакомятся с космонавтом–испытателем Андреем Бабкиным, а 7 октября с летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным. Кроме того, 4 октября здесь состоится прямая трансляция с МКС.

В те же дни в доме–музее Королева организуют лекции. Для участия необходима регистрация. Все мероприятия бесплатны.

Источник: сайт музея космонавтики