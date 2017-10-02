На «Винзаводе» состоится дискуссия «Искусство будущего»
В Центре современного искусства «Винзавод» в пятницу, 5 октября, состоится дискуссия «Искусство будущего. Технологическая революция».
Обсуждение влияния технологий на искусство пройдет в рамках образовательной программы выставки Миши Most «Эволюция 2.1».
Участники встречи — художник Миша Most, Сергей Кузнецов — профессор факультета компьютерных наук ВШЭ Сергей Кузнецов, директор «Interactive Lab» Максим Козлов, футуролог Олег Юсупов. Модератором выступит Наталья Фукс — искусствовед и куратор выставок в Политехе.
Вход бесплатный, обязательна регистрация.
Источник: организаторы дискуссии
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