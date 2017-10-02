В Центре современного искусства «Винзавод» в пятницу, 5 октября, состоится дискуссия «Искусство будущего. Технологическая революция».

Обсуждение влияния технологий на искусство пройдет в рамках образовательной программы выставки Миши Most «Эволюция 2.1».

Участники встречи — художник Миша Most, Сергей Кузнецов — профессор факультета компьютерных наук ВШЭ Сергей Кузнецов, директор «Interactive Lab» Максим Козлов, футуролог Олег Юсупов. Модератором выступит Наталья Фукс — искусствовед и куратор выставок в Политехе. 

Вход бесплатный, обязательна регистрация

Источник: организаторы дискуссии 