Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники.

Лидером внутреннего туризма стал Сочи, доля которого в новогодних продажах туроператоров составила от 35 до 90 %. Как сообщили представители компании «Алеан», продажи курорта уже сейчас в два раза превышают прошлогодние показатели. Представители туроператора «Интурист», в свою очередь, пояснили, что Сочи лидирует за счет обилия предложений и привлекательных цен, лучшие из которых представлены в отелях Имеретинской низменности.

Среди других популярных внутренних направлений, составляющих 5–10 % от новогодних продаж, туроператоры отметили Крым, Москву и Московскую область, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Великий Устюг.

В то же время спрос россиян на заграничные путешествия вырос до 30 % по сравнению с прошлым новогодним сезоном. Лидером пляжных направлений остается Таиланд, за которым следуют ОАЭ, Вьетнам, Гоа и Доминикана. Кроме того, увеличились продажи горнолыжных туров в Италию, Францию, Австрию и Болгарию. Также спросом пользуются Израиль, Чехия и Прибалтика.

По данным туристического сервиса Momondo, самым популярным направлением у россиян в новогодние каникулы стала Москва, в то время как Сочи расположился на третьем месте.

Источник: АТОР