На Рождество в столичных парках пройдут более 100 праздничных мероприятий. Городские территории украсят декорациями на сюжеты народных сказок, проведут концерты, спектакли и мастер-классы.

Специальная праздничная программа запланирована в 22 парках. Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся весь день. Так, в парке Горького рождественская программа пройдет на катке. В Таганском парке горожане увидят постановку сказки о жизни северных народов. В парке Победы на Поклонной горе подготовят историческую рождественскую программу — все желающие смогут узнать, как отмечали христианский праздник в начале XX века.

Список всех парков, где пройдут рождественские мероприятия, можно посмотреть на сайте московской мэрии.

Городской фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 22 декабря по 14 января. Бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки. Главными площадками праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также другие улицы в центре Москвы.

Чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество», читайте в нашем гиде.

Источник: сайт мэрии Москвы