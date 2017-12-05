В Центральном Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!», направленная на развитие российско-итальянских отношений.

На выставке покажут работы итальянских и российских дизайнеров, а также инсталляции итальянских художников. Фотограф Анна Де Луна представит проект «Сказки для взрослых», а художник Лука Моротти построит шестиметровую пирамиду «Символ и реальное» и проведет мастер-класс по современному искусству.

В пятницу на площадке пройдет сольный концерт музыканта Томаса Грациозо, в воскресенье здесь проведут лекции и уроки итальянского языка, а во вторник, 12 декабря, состоится «День туризма», в рамках которого представители итальянских провинций расскажут о возможностях отдыха в разных регионах страны. Так, на одном из воркшопов посетителям расскажут о традициях проведения итальянских свадебных церемоний и наиболее популярных и необычных местах для помолвки.

Кроме того, в течение всей недели на выставке будет работать фуд-маркет, на котором можно попробовать итальянскую кухню и приобрести продукты из Италии. С подробным расписанием событий выставки можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Источники: пресс-служба Манежа, ТАСС