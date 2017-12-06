Сервис YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года, которые суммарно посмотрели более 633 миллионов раз.

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Среди самых популярных музыкальных видео в России — клип «Грибов» «Тает лед», клипы группы «Время и стекло», Эльдара Джарахова, «Ленинграда», Светланы Лободы, рэпера Фараона, а также дуэт блогера Юрия Хованского и певца Дмитрия Маликова. Самым популярным музыкальным роликом в мире стал «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Про русскоязычные хиты 2017 года читайте в гиде The Village.

Ранее «Яндекс.Музыка» опубликовала самые популярные треки года.

Источник: The Verge