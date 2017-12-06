Сервис YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года, которые суммарно посмотрели более 633 миллионов раз.

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Видео

Выступление участника тайского шоу The Mask Singer

Номер танцоров из Лос-Анджелеса под «Shape of You» Эда Ширана

Трюки с шариком для пинг-понга

Девочка-чревовещатель Дарси Линн Фармер

Carpool Karaoke с Эдом Шираном

Выступление Леди Гаги на Супербоуле

Инаугурация Дональда Трампа

Видео музыканта Билла Уерца про историю мира

Короткометражный мультфильм «В ритме сердца»

Интервью профессора Роберта Келли, которое прервали дети

Среди самых популярных музыкальных видео в России — клип «Грибов» «Тает лед», клипы группы «Время и стекло», Эльдара Джарахова, «Ленинграда», Светланы Лободы, рэпера Фараона, а также дуэт блогера Юрия Хованского и певца Дмитрия Маликова. Самым популярным музыкальным роликом в мире стал «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

 Про русскоязычные хиты 2017 года читайте в гиде The Village.

 Ранее «Яндекс.Музыка» опубликовала самые популярные треки года.

Источник: The Verge