Сеть кинотеатров «Москино» проведет бесплатные показы фильмов стран БРИКС.

Зрителям представят 33 художественные и документальные картины 2015–2017 годов. Так, 14 декабря покажут аллегорический фильм индийского режиссера Амартия Бхаттачарья «Потерянная Идея» и картину «Шангри-Ла» о путешествиях офисного работника из Пекина.

В пятницу, 15 декабря, пройдут показы российского фэнтези «Три дня до весны» о бактериологической катастрофе и дебютную работу режиссера из ЮАР Алекса Серла «Юг & Юго-Восточный — Вьетнам в музыке и жизни». Наконец, в заключительный день программы, 16 декабря, представят документальную картину «Свежая стрижка» о мужских парикмахерских в Рио-де-Жанейро.

Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на показы можно на сайте «Москино».

Источник: сайт мэрии Москвы