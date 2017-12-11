В доме Черткова, голубом особняке на Мясницкой, 17 декабря пройдет очередной «Винтажный маркет».

В этот раз в маркете будут участвовать больше 100 продавцов и коллекционеров винтажа из Москвы, Питера, Минска, Тбилиси и других городов. Свои товары представят также камерные шоу-румы и Instagram-проекты.

Покупать здесь советуют объемные пуховики, дубленки-пилоты, цветные шубы, лыжные костюмы, платья в пайетках, платья в страусиных перьях, шелковые кимоно, а также массивную бижутерию.

Помимо маркета, в программе — закуски, напитки и экскурсии по особняку.

Время работы «Винтажного маркета» — с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный.

Если вы плохо ориентируетесь в мире винтажа, прочитайте гид The Village.

Источник: организаторы маркета