Очередной «Винтажный маркет» пройдет в особняке на Мясницкой
В доме Черткова, голубом особняке на Мясницкой, 17 декабря пройдет очередной «Винтажный маркет».
В этот раз в маркете будут участвовать больше 100 продавцов и коллекционеров винтажа из Москвы, Питера, Минска, Тбилиси и других городов. Свои товары представят также камерные шоу-румы и Instagram-проекты.
Покупать здесь советуют объемные пуховики, дубленки-пилоты, цветные шубы, лыжные костюмы, платья в пайетках, платья в страусиных перьях, шелковые кимоно, а также массивную бижутерию.
Помимо маркета, в программе — закуски, напитки и экскурсии по особняку.
Время работы «Винтажного маркета» — с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный.
Если вы плохо ориентируетесь в мире винтажа, прочитайте гид The Village.
Источник: организаторы маркета
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