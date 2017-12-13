Корпорация Google изучила поисковые запросы россиян и составила рейтинги самых быстрорастущих запросов 2017 года.

Лидерами среди событий стали спортивные мероприятия: жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионат мира по хоккею — 2017 и Кубок конфедераций. Кроме того, внимание россиян привлекли бой Макгрегора против Мейвезера, теракт в Петербурге, премия «Оскар» и ураган в Москве. Наиболее популярными явлениями стали спиннер, iPhone 8 и биткоин.

Мемами года по скорости роста запросов стали:

Место Мем

Ждун

Это фиаско, братан

На донышке

Вжух

Чевапчичи

Восьмым среди мемов стал Агутин, а на десятом месте расположилось «Кусь».

Рейтинг рэперов возглавил Оксимирон, за которым следуют Face, Гнойный, Хаски и Фараон. Что касается трендов, россияне чаще всего пытались выяснить, что такое:

Место Запрос в категории «Что такое?»

Хайп

Спиннер

Фиаско

Лобогрейка

Антикитерский механизм

Также неизвестными для пользователей словами оказались «эщкере», «гомеопатия», «мем», «биткоин» и «майнинг».

Наконец, наиболее активно россияне пытались разобраться, как начать:

Место Запрос в категории «Как начать?»

Майнить

Свой бизнес

Худеть

Ремонт

Трансляцию в Instagram

Трансляцию во «ВКонтакте»

Учить английский

Новую жизнь

Правильно бегать

Разговор с девушкой

Накануне главные поисковые запросы 2017 года представил «Яндекс».

Источник: Google