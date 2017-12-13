Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google
Корпорация Google изучила поисковые запросы россиян и составила рейтинги самых быстрорастущих запросов 2017 года.
Лидерами среди событий стали спортивные мероприятия: жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионат мира по хоккею — 2017 и Кубок конфедераций. Кроме того, внимание россиян привлекли бой Макгрегора против Мейвезера, теракт в Петербурге, премия «Оскар» и ураган в Москве. Наиболее популярными явлениями стали спиннер, iPhone 8 и биткоин.
Мемами года по скорости роста запросов стали:
Место
Мем
Ждун
Это фиаско, братан
На донышке
Вжух
Чевапчичи
Восьмым среди мемов стал Агутин, а на десятом месте расположилось «Кусь».
Рейтинг рэперов возглавил Оксимирон, за которым следуют Face, Гнойный, Хаски и Фараон. Что касается трендов, россияне чаще всего пытались выяснить, что такое:
Место
Запрос в категории «Что такое?»
Хайп
Спиннер
Фиаско
Лобогрейка
Антикитерский механизм
Также неизвестными для пользователей словами оказались «эщкере», «гомеопатия», «мем», «биткоин» и «майнинг».
Наконец, наиболее активно россияне пытались разобраться, как начать:
Место
Запрос в категории «Как начать?»
Майнить
Свой бизнес
Худеть
Ремонт
Трансляцию в Instagram
Трансляцию во «ВКонтакте»
Учить английский
Новую жизнь
Правильно бегать
Разговор с девушкой
Накануне главные поисковые запросы 2017 года представил «Яндекс».
Источник: Google
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