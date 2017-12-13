На ВДНХ стартует новый сезон зимней образовательной программы.

В рамках программы пройдет цикл новогодних мастер-классов. Например, 17 декабря всех желающих научат создавать рождественские украшения и елочные игрушки в скандинавском стиле. Кроме этого, посетители ВДНХ узнают, как встречают главные зимние праздники в Скандинавии.

Мастер-классы пройдут в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Начало — в 13:00. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Источник: пресс-служба ВДНХ