На ВДНХ отметят скандинавское рождество
На ВДНХ стартует новый сезон зимней образовательной программы.
В рамках программы пройдет цикл новогодних мастер-классов. Например, 17 декабря всех желающих научат создавать рождественские украшения и елочные игрушки в скандинавском стиле. Кроме этого, посетители ВДНХ узнают, как встречают главные зимние праздники в Скандинавии.
Мастер-классы пройдут в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Начало — в 13:00. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.
Источник: пресс-служба ВДНХ
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