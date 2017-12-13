16 и 17 декабря в «Лужниках» состоится спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона.

Гости праздника увидят выступления спортсменов-экстремалов, смогут покататься на коньках и велосипеде на лыжах. Вдобавок к этому, любители сноуборда смогут спуститься с горы в сноупарке. Для тех, кто катается впервые, предусмотрено занятие с инструктором.

Для семейного отдыха будет работать площадка «2025 — активный отдых третьего тысячелетия». Там всем желающим предложат пострелять из снежных бластеров, а также научат управлять финскими санями, зимними самокатами, мини- и мото- снегоходами. Кроме того, посетители смогут прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.

На главной сцене «Лужников» выступят Guf, Slim, Кравц, Скруджи, Тати, Anacondaz, Feduk и другие.

Все площадки будут работать с 11:00 до 19:00 часов. Вход на все мероприятия свободный.

Источник: организаторы зимнего праздника в «Лужниках»