На территории спортивного комплекса «Лужники» 16 и 17 декабря пройдет спортивный фестиваль Winter Games.

Организаторы подготовят сноуборд-парк, где смогут покататься как профессионалы, так и начинающие спортсмены. Гости мероприятия также увидят трюки в исполнении мировых звезд мотофристайла и фристайла на снегоходах. Также в программе мероприятия — товарищеский хоккейный матч студенческих команд Московского авиационного института и Московской сельскохозяйственной академии.

На фестивале состоится «Всемирный день футбола», в рамках которого устроят любительский турнир по мини-футболу. Все желающие смогут попробовать себя в хоккее с шайбой, посетить славянскую ярмарку, сфотографироваться в управляемых санях для занятия бобслеем и покататься на собачьих и оленьих упряжках.

Гостей фестиваля ждет музыкальная программа. На Winter Games выступят Slim, Anacondaz, ST, Кравц, Пика, Feduk и другие музыканты.

Источник: сайт мэрии Москвы