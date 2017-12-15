В эти выходные, 16 и 17 декабря, на фудкорте «Гастрофермы» пройдет маркет Le Picnic.

Дизайнеры представят предметы в стиле «хюгге», вязаные вещи, игрушки, елочные украшения, керамику и домашний декор.

Гостям предоставится также возможность познакомиться с нишевыми кафе и ресторанами «Гастрофермы».

Здесь же организуют благотворительную акцию по сбору вещей для собак из приюта «Пес Мороз». Посетителей по возможности просят приносить игрушки, поводки, корма и медикаменты.

Время проведения праздника с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Источник: представители Le Picnic