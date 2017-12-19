Рождественская книжная распродажа от издательства «Эксмо» состоится 24 декабря на «Гастроферме».

Для участия нужно купить специальную сумку. Ее можно будет заполнить любыми книгами на ваш выбор. Сумку можно купить на месте за 1 200 рублей. В нее вместится до шести книг, за 2 тысячи рублей — до десяти книг. Самая большая сумка обойдется в 2 500 рублей — в ней уместится до 15 книг.

«На распродаже будет представлена российская и зарубежная проза остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанров издательства „Эксмо“, young adult литература и культовая классика издательства Like Book, а также легендарные комиксы издательства „Комильфо“», — говорится в пресс-релизе к мероприятию.

Распродажа пройдет по адресу: Нижняя Красносельская улица, 35, строение 59. Акция начнется в 10:00, а закончится — в 21:30. Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: организаторы мероприятия