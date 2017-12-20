Первый канал впервые с 2007 года не покажет 31 декабря фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова пояснила, что «Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. В этом году у Первого канала появились права на фильмы «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», которые годом ранее были у «России-1». Оба этих фильма, сообщила пресс-секретарь Первого канала, будут показаны 31 декабря, а «Ирония судьбы» выйдет днем 1 января на «России 1».

Андрей Мягков, который сыграл в «Иронии судьбы» Евгения Лукашина, заявил, что приветствует отказ Первого канала от фильма. «Надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — считает он.

Актер также согласился, что пора предложить зрителям новый фильм, который станет хитом для Нового года, но не смог назвать альтернативу в связи с «оскудением режиссеров».

Ранее The Village предлагал 32 небанальных фильма, которые можно посмотреть новогодней ночью.

Источники: «Медуза», канал «360»