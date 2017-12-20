Центр современного искусства «Винзавод» анонсировал планы до 2023 года.

Центр откажется от выставочной деятельности и сосредоточится на программе «Новые имена» и образовательных проектах, в рамках которых откроются три масштабные программы.

В рамках первой программы «Винзавод Vision» будет проходить конкурс для кураторов, по результатам которого финалисты получат финансовую поддержку и возможность реализовать выставку в центре.

Второй проект — «Лаборатория художественной критики» — нацелен на воспитание отечественной арт-критики и преодоление разрыва между искусством и обществом. Заключительная программа — «Винзавод Open» — объединит российские образовательные инициативы в области искусства.

При этом центр продолжит поддерживать искусство. Поддержкой молодых художников займутся в рамках проекта «Открытые студии».

Источник: пресс-служба «Винзавода»