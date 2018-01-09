Государственный исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля в честь 146-летия.

Помимо основной экспозиции музея, посетителям будут доступны выставки «Памятник Минину и Пожарскому в Москве. К 200-летию главного скульптурного монумента России» и «Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского казачьего войска XVIII-XXI века».

В программе также мастер-классы, экскурсии, интерактивные занятия, концерт и квесты. 10 и 11 февраля праздничные мероприятия останутся, но вход в музей уже будет платным.

Специально записываться на бесплатное посещение не нужно.

Источник: информагентство «Москва»