В Старый Новый год, 14 января, на главном катке ВДНХ пройдет дискотека с хитами 80-х годов.

Праздничный вечер начнется с танцевального флешмоба, на котором гости разучат известные движения дискотанцев тех лет. На аллеях комплекса аниматоры предложат посетителям вспомнить слава знаменитых ретропесен.

На ретротанцполе на льду установят пять дискошаров — от 1,5 до 2 метров в диаметре. Фотозону катка оформят в стиле открыток 30–80-х годов.

Кроме викторин, конкурсов и подарков, организаторы обещают зону аквагрима, где можно создать яркий ретрообраз.

Продлится дискотека с 17:00 до 22:00. Взрослый билет на вечерний сеанс обойдется в 600 рублей, детский — в 250. За участие в развлекательных мероприятиях платить не нужно.

Источник: пресс-служба ВДНХ