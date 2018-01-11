С 2 по 12 февраля в Петербурге пройдет 11-й международный фестиваль медиаискусств «Киберфест».

В основном проекте мероприятия под названием «Прогноз погоды: цифровая облачность» примут участие 80 художников из десяти стран. Также в программе фестиваля предусмотрены концерты, лекции, воркшопы и перформансы.

«Мы предлагаем отнестись к переменам в области цифровых технологий, которые стали частью нашей жизни, как к переменам погоды. Это то, что влияет на нашу повседневность самым прямым образом и над чем у нас нет контроля», — отметила куратор фестиваля Елена Губанова.

Среди площадок мероприятия — художественно-промышленная академия имени Штиглица, Молодежный образовательный центр Эрмитажа, Санкт-Петербургский музей звука, Анненкирхе и пространство «Среда».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Киберфеста».

Источник: пресс-служба «Киберфеста»