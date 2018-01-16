Московские власти составили список адресов безопасных мест для крещенских купаний. Он доступен на портале открытых данных и сайте столичной мэрии.

В ночь с 18 на 19 января в городе будут работать 59 мест для купаний. Окунуться в купель можно будет в храме на Чистом Вражке, на Терлецких и Тропарёвских прудах, а также в Москве-реке. Больше всего площадок подготовят на территории Троицкого и Новомосковского округов.

Все купели оборудуют мостиками и деревянными лестницами, рядом установят раздевалки с обогревом и туалетные кабины. Кроме того, москвичей угостят горячим чаем.

Крещение — православный праздник, который в России отмечают 19 января. В ночь с 18 на 19 января традиционно окунаются в проруби.

Источник: сайт мэрии Москвы