В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется первая в России выставка немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера.

В экспозиции представлены работы из проекта LDPE (полиэтилен низкой плотности), над которым Фаульхабер работал начиная с 2003 года. В центре внимания фотографа — общественные места Германии, Японии и США: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки. Немец фотографирует объекты на этапе, когда строительство уже завершено, но человек еще не успел нарушить идеальность только что созданного.

Работы автора соотносят с творчеством представителей Дюссельдорфской школы фотографии Томаса Деманда, Андреаса Гурски и Томаса Штрута за особое внимание к деталям.

Выставка откроется 2 февраля и продлится до 15 апреля.

Источник: пресс-служба Центра братьев Люмьер