В Измайловском Кремле 17 и 18 февраля пройдет «Галактическая Масленица». Гостям предлагают перенестись на 100 лет вперед и угадать, как будут проходить народные гулянья в будущем.

Главная площадь комплекса превратится в космический корабль, который будет переносить гостей со станции на станцию.

Для оформления уличной «Арт-станции» к участию приглашают художников, архитекторов, а также студентов творческих специальностей. По задумке организаторов, здесь должны быть оформлены фотозона и квест-лабиринт. Кроме того, на площади запланировано световое шоу, во время которого арт-объект превратится в загадочный сказочный лес.

Завершится гулянье проводами зимы. Однако вместо традиционного чучела сожгут модерновый объект искусства, символизирующий Масленицу.

За лучшие идеи участники конкурса получат ценные призы от организаторов праздника. Заявки принимаются до 5 февраля, а работы — до 15 февраля.

Источник: Telegram